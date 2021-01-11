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  3. Adalar'da bir ilk! Kadın atlı zabıtalar görev başında!

Adalar'da bir ilk! Kadın atlı zabıtalar görev başında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı atlı zabıta uygulamasında bir ilke daha imza attı ve bünyesine kadın atlı zabıta personellerini de kattı.

Adalar'da bir ilk! Kadın atlı zabıtalar görev başında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, geçen yıl atlı zabıta birimini kurarak tarihinde bir ilke imza atmıştı. O birime Adalar’da ruam hastalığı sonrası satın alınan atları da kazandıran İBB, şimdi de bünyesine kadın atlı zabıta personelini katarak bir ilki daha gerçekleştirdi.

Adalar'da bir ilk! Kadın atlı zabıtalar görev başında!

İlk etapta Adalar’da görev yapacak kadın atlı birliklerinin arttırılması hedefleniyor.

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Zabıta biriminde pek çok kadın yönetici istihdam ettik. 50 kadın ve 50 erkek zabıta memuru daha alınacak. Tüm birimlerimizde kadın çalışanların sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın atlı zabıta personelinden Duygu Bakacak “Atlar kadınları daha çok seviyor” derken, Merve Eker de “Atlarla aranızda bağ kurduğunuzda isimlerini söyleyince ses veriyorlar” diye konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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