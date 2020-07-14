Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti!
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. 1929 yılında Ankara'da doğan Adalet Ağaoğlu, bugün hayata gözlerini yumdu.
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (TUDEB) sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
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