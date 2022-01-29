Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti mi? Abdulhamit Gül neden istifa etti?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül, 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre görevinden affını istedi. Talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülen Abdulhamit Gül'ün bakanlık görevi son buldu. Gül'ün yerine ise , TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Söz konusu gelişmeler üzerine vatandaşlar Adalet Bakanı neden istifa etti? Abdulhamit Gül istifa etti mi, neden istifa etti? sorularına yanıt arıyorlar.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL İSTİFA ETTİ Mİ?

Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül, görevinden affını istemiştir. Bir kişinin görevinden affını istemesi, görev yaptığı makamdan ayrılma isteğini belirten metni, üst makamlara resmi olarak teslim etmesi anlamını taşımaktadır. Bu kapsamda Bakan Gül'ün görevinden istifa ettiğini söyleyebiliriz.

ABDULHAMİT GÜL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Abdulhamit Gül, Twitter'dan hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa etmesine ilişkin olarak bir açıklama yapmadı. Yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum."

Kulislerde dolaşan iddialara göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında birtakım tartışmalar yaşanmıştı. Bakan Soylu annesine küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göstermiş, yaptığı sosyal medya paylaşımında," 45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Abdulhamit Gül ise," Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.

Ayrıca Bakan Soylu'nun "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin" sözlerine Bakan Gül, "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, 'hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" diye konuşmuştu.

Bir iddiaya göre ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bakan Gül'ü istemediği.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır.

İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Yayın dünyasında çalışmaları da bulunan Gül'ün siyasi, güncel ve edebî konularda pek çok makale ve denemesi yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçilen Abdulhamit Gül, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

65. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül, 9 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nde de Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Gül, evli ve üç çocuk babasıdır.

22 Ocak 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevinden affını isteme talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve görevi son buldu.