Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den dikkat çeken açıklamalar

Bakan Gül katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

İkinci yargı reformu için çalışıldı. İnfaz kanunu son hali verilecek. Bir infazla ilgili paket var. Bir de yargı strateji belgesi var. Türkiye'de herkesle görüştük. Yakın zamanda Meclis'e gelecek.

BİR DÖNEM DEĞİŞİYOR

Gelecek olan düzenleme bir af değil. Belli suçlarda hiç cezaevine girilmediği görülüyor. 18 ay ceza alan bazı suçlarda tahliye ediliyor ya da hiç cezaevine girmiyor. Küçük suçları önlemeyince büyük suçlara evriliyor. Misal komşusunu tehdit ediyor. Yolda birilerine sataşıyor. Ama ertesi gün hiç ceza almadan aynı kişinin karşısına çıkıyor. Bu toplumu yaralıyor. Mahkeme 16 ay hapis cezası verdiyse cezaevine girmiyor. Karşı taraf mağdur oluyor. Bu yüzden bunu ele aldık. Adaleti güveni arttıracak bir durum olarak ele aldık. Otomatik iyi hal durumunu da ele alan bir düzenlememiz olacak.

Hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenleme ya da infazın ertelenmesi söz konusu olacak.

DÜZENLEMEDEN HANGİ SUÇLAR YARARLANACAK?

Hangi suçların kapasanacağını Meclis belirleyecek.

BAKAN GÜL'DEN CEZAEVLERİNİN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

294 bin kişi var. 15 Temmuz ve terörle mücadele sonrası da bunda etkili oldu.

"GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

Vatandaş mahkemeye yolu düştüğünde makul bir sürede bitmesini ve adaletli olmasını istiyor. Geç gelen adalet adalet değildir. Hedef süre anlamında mahkemeye ya da savcılığa gittiğinde bunun taahhüdü veriliyor. 1 yıllık uygulamaya baktığımızda çok iyi sonuçlar var. Savcılar yüzde 74'ü yakaladı. Adalet arayan vatandaş artık mağdur olmuyor. Bu hedef süreleri önümüzdeki yıllarda aşağı çekeceğiz.

ARABULUCULUK SİSTEMİ

Mahkemelerde milyonlarca dosya var. belli konuları yargı dışında olduğu bir gerçek. 2018 yılından itibaren iş davalarında 2019'da da ticaret mahkemelerinde arabuluculuk sistemi getirdik. 2019'da 390 bin dosyadan 230 bin dava sonuçlandı.

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