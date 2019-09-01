Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ek olarak şunları söyledi:

Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.

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