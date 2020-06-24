Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yassıada paylaşımı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı twitter üzerinden Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, "Yassıada yargılamaları hakkında millet vicdanının verdiği hükümsüzdür kararını, Meclisimiz tarihi bir kanunla teyit ve tescil etti. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.