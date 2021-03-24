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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af talebi kabul edilen' Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Peki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

SİYASİ HAYATI

Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı.
61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen BOZDAĞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde AK Parti MYK üyesi olarak seçilen Bekir Bozdağ, 29 Ocak 2022 tarihinde Adalet Bakanı oldu.

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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