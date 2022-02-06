Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadeler kullananlara: "Haddini ve kendini bilmezler"
Bekir Bozdağ, Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin paylaşım yapanlara seslendi. "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır." ifadelerini kullanan Bozdağ, tepkisini yazıya döktü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin paylaşım yapanlara seslendi. Twitter'da "Helva" etiketi altında nefret kusanlara "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler,medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun,haddini ve kendini bilmezlerdir." ifadeleriyle tepki gösteren Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.
"HUSUMET GÜDENLER HEP KAYBETTİ"
Yapılan çirkin paylaşımlara sessiz kalamayan Bekir Bozdağ, yazılanları kınayarak, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti,yine kaybedecektir." ifadelerine yer verdi.