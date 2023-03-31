Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimiz kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır.

YAYINLAMA
Google News
Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimiz kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güveni, iktidarı, istikrarı ve iyi yönetimi temsil edecek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili paylaşım yaptı.

bozdag.jpeg

MİLLETİMİZ KURULAN TUZAKLARI VE YAPILAN HESAPLARI BİR KEZ DAHA BOZACAKTIR

Yapılan paylaşımda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nurettin Canikli, Millet İttifakı’na “Ziraat Bankası Kurnazlığı” eleştirisinde bulundu
Nurettin Canikli, Millet İttifakı’na “Ziraat Bankası Kurnazlığı” eleştirisinde bulundu
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
Son Haberler
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Çok Okunanlar
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Devlet Bahçeli açıkladı! MHP kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacak
Devlet Bahçeli açıkladı! MHP kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacak
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM’de kabul edildi!
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM’de kabul edildi!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor