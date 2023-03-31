Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimiz kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güveni, iktidarı, istikrarı ve iyi yönetimi temsil edecek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili paylaşım yaptı.

MİLLETİMİZ KURULAN TUZAKLARI VE YAPILAN HESAPLARI BİR KEZ DAHA BOZACAKTIR

Yapılan paylaşımda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

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"Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."