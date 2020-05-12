Adalet Bakanı Gül açıkladı! “Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır”
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır. " dedi.
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