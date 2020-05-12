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  3. Adalet Bakanı Gül açıkladı! “Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır”

Adalet Bakanı Gül açıkladı! “Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır. " dedi.

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12 Mayıs 2020 Salı 15:28

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