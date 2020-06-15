Adalet Bakanı Gül açıkladı: Duruşmalar yarından itibaren başlıyor

Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız.

(TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir.

Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.

(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek.

Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.

(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.

"AFASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI HEPİMİZİN ORTAK DİLEĞİDİR"

(Ayasofya'nın ibadete açılması) Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir.

Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir.

Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir.

(Seçim Kanunu tartışmaları) Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz.

"Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz.

CEZAEVLERİNE GÖRÜNTÜLÜ SİSTEM GELİYOR

Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak.

Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz.

Ayrıntılar gelecek...