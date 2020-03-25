Adalet Bakanı Gül açıkladı: Yargılama süreleri durduruldu!

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, adli konularla ilgili sürelerin 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

* Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.

* Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım.

Bakan Gül'ün paylaşımı: