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Adalet Bakanı Gül, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Fikriye...

Adalet Bakanı Gül, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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