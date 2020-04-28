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  3. Adalet Bakanı Gül, koronavirüse yakalanan kişi sayısını açıkladı!

Adalet Bakanı Gül, koronavirüse yakalanan kişi sayısını açıkladı!

Adalet Bakanı Gül,"4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi."dedi.

Doç. Dr. Zülfikar koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı!Doç. Dr. Zülfikar koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı!

Denetimde takılan adamdan şaşırtan sözler: Denetimde takılan adamdan şaşırtan sözler: "Maskemi hapşırmak için çıkarttım"

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Pentagon, UFO görüntülerini Twitter'dan yayınladı!Pentagon, UFO görüntülerini Twitter'dan yayınladı!

 

28 Nisan 2020 Salı 15:03

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