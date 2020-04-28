Adalet Bakanı Gül, koronavirüse yakalanan kişi sayısını açıkladı!
Adalet Bakanı Gül,"4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi."dedi.
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28 Nisan 2020 Salı 15:03
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