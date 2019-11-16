Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, babasını kaybeden MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Mardin Derik ilçesi kırsalında operasyon sırasında PKK?lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek (27)?in Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Osman Toprak ve ilçe belediye başkanları ile babası İbrahim Taşdoğan?ı kaybeden MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan?a taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül ve Beraberindekiler daha sonra Mardin?in Derik ilçesi kırsalında 21 Ekim 2019 tarihindeki PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve Uzman Çavuş Muhammet Önek?in, Nurdağı ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Bakan Gül, şehidin yakınlarına taziyelerini ileterek, şehidin babası Ökkeş Önek?e plaket takdim etti.

Kaynak: DHA