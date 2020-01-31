Adalet Bakanı Gül, Türk bayrağını yırtan vekile karşı harekete geçti

Siyasetin gündeminde olan Yunan vekil konuştuğu Avrupa Parlamentosu'nda hadsiz bir tutum sergileyerek yüce Türk bayrağına hareket etmişti. O vekil için harekete geçildiğini Adalet Bakanı duyurdu. Ayrıca sosyal medya hesabından Türk vatandaşlara şikayet etmesi gerektiğini vurguladı.

ŞOVENİST PARLAMENTER HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNUN

Paylaşımında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Gül, "Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" dedi ve kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.