Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak (3)

'BU MİLLETE KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sivas Adliyesi'nin ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Gül İnönü Bulvarı üzerinde MHP seçim bürosunu da ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Memet Er'e başarılar diledi. Bakan Gül daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Gençler Soruyor" programına katıldı. Bakan Gül, basına kapalı gerçekleştirilen programda gençlerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son olarak partisinin Yunus Emre Mahallesindeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı. Burada konuşan Gül, 15 Temmuz'da Türk halkının tanklara, uçaklara iman dolu göğsüyle dur dediğini söyledi. Bu millete hiç kimsenin pranga vuramayacağını dile getiren Gül, "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, terör oyunlarıyla terör koridoru açmak isteyenler, çukur kazarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere o çukuru dar ettik, o çukura gömdük, gömmeye devam ederiz." dedi.

Bu ülkenin, bu milletin karşısına kim çıkarsa, tepeden bakarsa karşısında bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirten Bakan Gül, "Bu millet ne zaman ayağa kalksa, hep pranga, hep çelme takmaya çalıştılar. Ama Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli "önce ülkem, önce memleketim" dedi. Memleketim olmazsa, bu ülke Suriye olursa belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, bakanlık ne işe yarar. Önce millet, önce memleket dedik yola devam ettik." diye konuştu.

'MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASININ ÜSTÜNÜ KAPATTIRMADIK'

Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bu şehirden çok iyi insanlar çıktı, evliyalar, devlet adamları çıktı. Bu vesileyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa, burada kimin ihmali var yada yok ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz."

'BALONUN İPİNİ KANDİL'E VERİYORLAR'

Her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bakan Gül, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vaat ediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli fügürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Bakan Gül daha sonra Ankara'ya gitmek üzere karayolu ile kentten ayrıldı.

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DHA