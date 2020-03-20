Adalet Bakanı Gül yargıda koronavirüs önlemlerini açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı hizmetlerinde koronavirüse yönelik alınan tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevlerindeki koronavirüs riski ile ilgili de konuşan Gül, ''Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." dedi.