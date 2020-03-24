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Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.

Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.



Kaynak: AA




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