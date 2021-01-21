Adalet Bakanı Gül'den cübbe açıklaması: Hayatım boyunca giymedim, giymeyeceğim!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde '5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Gül, kanunların işeyişinin beğenmeyenlerin itiraz hakkını kullanabileceğini belirtti.

"YARGIYA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

Ayrıca Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesinin olmadığını vurgulayan Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" dedi.

"İNSAN VE ONURU HER ŞEYİN BAŞINDADIR"

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan reformlara da değinen Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." ifadelerini kullandı.