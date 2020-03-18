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  3. Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin açıklama:

"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır" - "Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz"

Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA




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