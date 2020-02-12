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Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadir Şeker davası hakkında,"Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Kadir Şeker davası) Soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz.

Ayrıntılar gelecek...

 




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