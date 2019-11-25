Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül," 15 Temmuzdan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı 3 bin 926'dır " dedi.

Bakan Gül,"Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz" şeklinde konuştu.

Gül," Yargının ideolojisi adalettir.Anayasamızda mahkemeler, "şu grubun bu zümrenin adına" demiyor, "millet adına karar verir" diyor.

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