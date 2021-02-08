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  3. Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması!

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk sinyalleri verilen ve bir süredir gündemde olan yeni anayasa ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazi unvanı verilişinin 100. yıl dönümü sebebiyle Birinci Meclis'te düzenlenen törene katılan Adalet Bakanı Gül, yeni anayasa için 1921 Anayasası'nı örnek göstererek "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna seslenerek "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti.

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması!

MHP LİDERİ DE DESTEKLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama ile 'Yeni Anayasa' ile ilgili düşüncelerini aktardı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı, 'Yeni Anayasa' çağrısına olumlu yaklaştı, önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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