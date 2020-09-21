Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi. Gül, mektubunda, Yunanistan'da faaliyet gösteren sözde bir gazetenin Erdoğan'ı alçakça hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek müşahede ettiğini belirtti.

"Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum." ifadesini kullanan Gül, mektubunda şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

Bakan Gül, mektubunda "Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi" dileğinde de bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu ve kararlı duruşu nedeniyle bir süredir ülkeye cephe almış olan Yunanistan'da, sık sık Türkiye'ye yönelik provokatif haberleriyle gündeme gelen ve siyaseti haberciliğin üzerinde tutan Dimokratia gazetesi, bir skandala daha imza attı.

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Manşette yer alan görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer veren gazete, bu fotoğrafın üzerine ağır küfür ve hakaret içeren bir başlık attı. Haberin detayında yer alan "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklindeki ifadeler de dikkat çeken diğer bir unsur oldu.