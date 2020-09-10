Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklama ile 10 bin personel alınacağını açıkladı. Alınacak personellerin mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlardan alınması bekleniyor. İlanın Eylül ayının sonlarına doğru erişme açılması beklenirken bu kapsamda araştırmalarda bulunanlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2020? Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvurulur? sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2020 ?

Bakanlık, 10 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Alım yapılacak branşlara ilişkin açıklama yapılmazken birçok branşta alım yapılması bekleniyor. Öte yandan bakanlık tarafından alımın ilanı henüz paylaşılmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru şartlarıyla ilgili henüz ilanını yayımlamadı. Ayrıca nasıl başvurulacağı da bilinmiyor. İlan paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olmuştu. Özdemir, Bakan Gül'e personel alımını sordu. Bakan Gül ise şu yanıtı verdi:

" Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız"