Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı: Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığına 13 bin 202 personel alınacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. Peki, Başvurular ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 13 BİN 202 PERSONEL ALIMI: BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi kadrolara alım yapacak. Ancak başvuru detayları henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecek.