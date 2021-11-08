Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen duyurular yakından takip ediliyor. Uzatılan izinlerin ne zaman biteceği ve yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.Bilindiği üzere pandemi döneminde açık cezaevi izinler uzatılmıştı. Peki şimdi, Adalet bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

ADALET BAKANLIĞI AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir"

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiği takdirde haberimize eklenecektir.