Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisiyle koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, 30 Nisan'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisiyle koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, 30 Nisan'a kadar uzattı.
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