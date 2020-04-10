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  3. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisiyle koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, 30 Nisan'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı



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