Adalet Bakanlığı fahiş kira artışı yapan ev sahipleri için yeni yasa çıkaracak

Bir süredir gündemde olan, vatandaşların yaşamlarını zor duruma sokan ev sahiplerinin yaptığı fahiş kira artışları için Adalet Bakanlığı yeni yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yasaya göre fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis cezasının önü açılıyor.

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Adalet Bakanlığı fahiş kira artışı yapan ev sahipleri için yeni yasa çıkaracak

Kiracılar, ev sahiplerinin yaptığı aşırı yüksek kira artışları nedeniyle zor durumda kalmaktadır. Bu duruma çözüm olarak, kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti.

Yüzde 25 kira artışı sınırının uzatılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni dönemde yoğun bir çalışma programına hazırlanıyor ve yakın bir zamanda önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu yasalardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan kararın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor ve bu düzenlemenin süresinin uzatılması planlanlanıyor.

Hapis cezası yolda

Fahiş kira artışlarına hapis cezası uygulaması gündemde. Fahiş kira artışı yapanlar, Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilirler.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yıl veya daha uzun süreli hapis cezasıyla ilgili soruşturma açılan fahiş kira artışıyla suçlananlar, mahkeme tarafından takdir edilen duruma göre tutuklu olarak yargılanabileceklerdir.

Ayrıca, 27. dönemde kabul edilen zorunlu arabuluculuk sistemi de Eylül ayında başlayacak. Buna göre, dava süreci başlatmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

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