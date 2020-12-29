Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne iş yapar?

Adalet Bakanlığı, farklı kadrolardan olmak üzere KPSS şartlı koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Resm Gazete'de yer alan ilana göre alınacak kişiler Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere görevlendirilecek. 4 Ocak 2021'de başlayacak alımlar için adaylar maaş bilgisini araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ve görevleri...

ADALET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Lise Mezunu Güvenlik Görevlisi Maaşları

Bekar, 7/1 derecesindeki çalışanlar için;

Ağustos 2020 tarihi ile ödenen maaş tutarı Gösterge Aylığı (7/1) olarak 108.90TL, Taban Aylığı olarak 2,417.70 TL, Yan Ödeme Aylığı33.06 TL, Özel Hizmet Tazminatı719.02 TL, Ek Ödeme1,394.01 TL olmak üzere kesintiler çıkıldıktan sonra net 3 bin 990 TL

Yükseköğretim Mezunu Güvenlik Görevlisi Maaşları

Lisans ya da ön lisans mezunu olan, bekar ve kadro derecesi 1 ile 4 arasında olan bir güvenlik personeli için;

Gösterge Aylığı (4/1)141.33TL, Ek Gösterge Aylığı 123.57 TL, Taban Aylığı2,417.70 TL, Yan Ödeme Aylığı33.06 TL, Özel Hizmet Tazminatı 807.06 TL, Ek Ödeme1,540.75 TL ve kesintilerden sonra 4,319.15 TL

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla yükümlü olan koruma ve güvenlik görevlisinin bir çok görevi vardır.

İş yerine gelmiş olan kişilere danışma olarak hizmet vermek,

Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların giriş- çıkışlarını kayıt altına almak,

Herhangi bir güvenlik sorununda kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve bunları incelemek,

İş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek,

Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak,

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenmişse en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek,

Yetkiye ve stratejik konuma göre iş yerine giriş-çıkışlarda gerekli ekipmanlar ile üst ve çanta araması yapmak

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER

Koruma ve güvenlik görevlisi olabilmek için gereken eğitimler şöyle;

Silahlı atış eğitimi,

Güvenlik hukuku ve kişi hakları eğitimi,

Etkili iletişim eğitimi,

İlk yardım eğitimi,

Kişi koruma eğitimi,

Kolluk görevlileriyle iletişim eğitimi