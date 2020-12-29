Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Adalet Bakanlığı, Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Açıktan atama yapılacak alımlarda 2020- KPSS (B grubu) puan sırası dikkate alınacak. Sözlü sınav sonucuna göre de atama gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR ALIMI BAŞVURU

Başvurular 04 Ocak 2021-15 Ocak 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar yapılabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS puanları otomatik olarak ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların Güvenlik Soruşturması Formunu, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlarını, detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekiyor.

Adaylar içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılabilecek. Sözlü sınav yeri ve tarihi daha sonra Adalet Bakanlığı sitesinden ilan edilecek.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan memur alımı ilanına göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş

olmak.

Özel Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel Kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacak.

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