Adalet bakanlığı kura çekimi canlı yayın YOUTUBE

Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Temizlik işçisi kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2021 açıklanıyor... 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart tarihinde sona erdi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04.03.2021–08.03.2021 tarihleri arasında online olarak alınan başvuru listesinde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilişi şu anda gerçekleştirilmektedir.''

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MAAŞ NE KADAR OLACAK 2021?

Atanan personele yıl için günlük ücret, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10'u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecek.