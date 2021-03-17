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  3. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı KPSS şartı aramaksızın, 1.287 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Personel alımı kura sonuçları bugün açıklanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi internet üzerinden canlı izlenebilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla 1287 sürekli temizlik görevlisi işçisi alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde başvurular tamamlandı. Bu kez Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından bugün saat 11:00'de kura çekimi düzenlenecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Pandemi nedeniyle adaylar salona alınmayacak. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayımlanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek, bu adayların adları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenecek olan asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde yayımlanacak. 

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun uygulanacak. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden 60 puan alması gerekiyor. Bir kaç adayın başarı puanının eşitliği halinde ise sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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