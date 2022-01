Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne 2022? Adalet Bakanlığı 339 personel alımı branş dağılımı 2022

Adalet Bakanlığı bünyesinde personel olarak göreve başlamak isteyen adaylar, tarihleri merak ediyor. 339 işçi istihdamı sağlanacağı duyurulan Bakanlık için, "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne 2022? " soruları araştırılmaya başlandı. Haberimizde merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik. İşte, Adalet Bakanlığı 339 personel alımı branş dağılımı 2022

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NE 2022? ADALET BAKANLIĞI 339 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2022

Adalet Bakanlığı, 339 personel alımı yapmak için kolları sıvadı. Branş dağılımı; 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alımı yapılacak.

Adaylar stajyer kontrolörlük için başvurularını 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

15 STAJYER KONTROLÖR ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1987 tarihinde ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

3. Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

5. 2020 ve 2021 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 05 Ocak 2022 tarihinde başlayıp, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

22 TEKNİSYEN VE GEMİ ADAMI ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Özel Şartlar:



Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:



Süt İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Süt ve süt ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Veteriner sağlık ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Et İşleme Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Et ve et ürünleri ile ilgili bölüm/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Elektrik Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Elektrik bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Sıhhi Tesisat bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Metal Teknisyeni kadrosuna başvurabilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Metal bölümü/program/alan veya daldan mezun olmak) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Gemi Adamı (Sınırlı Kaptan) kadrosuna başvurabilmek için;

En az Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak, En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak, En az temel STCW belgelerine sahip olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Gemi Adamı (Sınırlı Vardiya Zabiti) kadrosuna başvurabilmek için;

En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak, En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak, En az temel STCW belgelerine sahip olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Gemi Adamı (Usta Gemici) kadrosuna başvurabilmek için;

En az Usta Gemici ehliyetine sahip olmak, En az temel STCW belgelerine sahip olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak

Not: Gemi adamı kadrolarına başvuracak adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin “STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri” başlıklı Üçüncü Bölüm 29’uncu maddesinde belirtilen;



a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,

b) Temel ilkyardım eğitimi,

c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,

ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,

d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik eğitimlerini,

almış olmaları gerekmektedir.

150 İDARİ MEMUR ÖĞRENCİ ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.



-Türk Vatandaşı olmak,



-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,



-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 31.01.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),



-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)



- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)



-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,



-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,



3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:



-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (750) idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.



Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.



a) Sözlü sınav;



- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

- Genel kültür 40,



puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.



b) Mülâkat;



- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,



puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

140 PSİKOLOG, 7 VETERİNER, 5 MÜHENDİS ALIMI

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,



2) Veteriner kadrosuna başvuracak adaylar için;



a) Veteriner lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,



3)Mühendis (İnşaat) kadrosuna başvuracak adaylar için;



a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.



4)Mühendis (Gıda) kadrosuna başvuracak adaylar için;



a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.



5)Mühendis (Deri) kadrosuna başvuracak adaylar için;



a) Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.



Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.



Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma gereği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.