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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek başlatılan 289 darbe davasının 276'sının karara bağlandığı ve yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek başlatılan 289 darbe davasının 276'sının karara bağlandığı ve yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği belirtildi. 

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin tarafından yapılan açıklamada, "Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi." ifadeleri kullanıldı. 

Berna Akkaya
Editör


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