Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura çekimi canlı izle! İŞKUR kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1287 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlandı. Bu kez adaylar canlı yayımlanacak olan kura çekimine kilitlendi. Salgın nedeniyle adayların alınmayacağı kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Alımlar için İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından 17 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak verilecek.

ADALET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek, bu adayların adları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenecek olan asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde yayımlanacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun uygulanacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden 60 puan alması gerekiyor. Bir kaç adayın başarı puanının eşitliği halinde ise sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.