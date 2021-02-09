Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı, KPSS şartsız gerçekleştireceği sınav ile 5 bin uzlaştırmacı alımı yapacağını bildirdi. Başvurular internet ortamında e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler için tüm merak edilenler haberimizde.

UZLAŞTIRMACI SINAVI NE ZAMAN 2021?

Uzlaştırmacı Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru için aranan şartlar ise şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Tam ehliyetli olmak,

Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Başvurular 8 -18 Şubat 2021 tarihlerinde alınacak. Adaylar başvurularını İnternet ortamında gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden İstenen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Uzlaştırmacı alımlarında adaylardan başvuru için istenen belgeler şöyle;

1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.

3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.

4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.