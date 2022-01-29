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  3. Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

Görevinden affını isteme talebi kabul edilen Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ'a makamını devretti.

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarında Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Abdulhamit Gül'ün görevinden affını isteme talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği yer aldı. Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

4,5 YIL ÖNCE DEVRETTİĞİ KOLTUĞA YENİDEN OTURDU

Üçüncü kez Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, bakanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde Abdulhamit Gül ile açıklamalarda bulundu. 

Bozdağ, 4,5 yıl önce Gül'e Adalet Bakanlığı görevini sevinçle ve gururla devrettiğini, görevi yeniden kendisinden devraldığını belirtti. Kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün görevi süresince önemli vazifeleri yerine getirdiğini, önemli reformlara imza attığını söyledi.

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

BOZDAĞ: REHBERİMİZ HUKUK OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TBMM, siyasi partiler, üniversiteler, tüm paydaşlar ve herkesle istişare halinde yola devam edeceklerini bildiren Bozdağ, Gül'ün döneminde başlayan projelerin kendi döneminde de süreceğini ifade etti. Adalet Bakanı Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Herkesten destek beklediklerini, birlikte başaracaklarını belirten Bozdağ, dertlerinin Türkiye'nin adalet alanında daha iyi olması olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

ABDULHAMİT GÜL: HER MAKAM GEÇİCİ, ASIL OLAN MİLLETİN KALBİNDE YER ETMEK

Abdulhamit Gül ise Bozdağ'dan 4,5 yıl önce devraldığı görevi yeniden kendisine devrettiğini belirtti. Bozdağ'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi süresince verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Abdulhamit Gül, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref." dedi.

Adalet alanında reformcu anlayışın ortaya konduğunu dile getiren Gül, eski Türkiye'ye dönülmesi yönündeki girişimlere karşı mücadele ettiklerine işaret etti. Gül, "yargının eğileceği tek makam, merci ve kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğu, yargı mensuplarının kanundan ve anayasadan başka hiç kimseden emir almayacağı" anlayışını daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanlığında görev değişimi! Abdulhamit Gül, makamını Bakan Bekir Bozdağ'a teslim etti

{TITLE_STRIP}Abdulhamit Gül istifa etti! Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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