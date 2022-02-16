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Adalet Mahkemesi ne demek, TDK'ya göre Adalet Mahkemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adalet Mahkemesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adalet Mahkemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adalet Mahkemesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adalet Mahkemesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adalet Mahkemesi ne demek, TDK'ya göre Adalet Mahkemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adalet mahkemesi ne demek? Adalet mahkemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adalet mahkemesi kelimesi. Peki adalet mahkemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adalet mahkemesi nedir, adalet mahkemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ADALET MAHKEMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adalet mahkemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adalet mahkemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adliye mahkemesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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