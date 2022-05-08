Adalet Partili Vecdet Öz'den ittifak konuşması.. "Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir"

Bir süredir mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde olan, son günlerde de Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle konuşulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçimde yapılabilecek ittifak yapabileceklerine dair mesaj veren Vecdet Öz, üçüncü bir ittifak için Zafer Partisi ile ittifak yapabileceklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ilgili de konuşan Vecdet Öz, Kılıçdaroğlu için ittifakını altı parti ile sınırlandırmaması gerektiğini, dilinden Atatürk ve Cumhuriyet düşmeyen tüm partileri bir çatı altında toplaması gerektiği hakkında konuştu.

Tansu Çiller'in de kendisine teklif götürdüğünü ancak Ak Parti ile olan yakınlığından dolayı teklifine sıcak bakmadığını söyleyen Öz, "Bu işi ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımız olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip diyor, biz parlementer sistemi." dedi.