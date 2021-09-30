Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir?
Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir?
Türkiye'nin "İmparator" lakabına layık görülen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eşi Adalet Sara son günlerde çok konuşulmaya başladı. Peki, Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir? İşte detaylar...
İmparator İbrahim Tatlıses'in ilk nikahlı eşi olduğu bilinen Adalet Tatlıses - Adalet Sara son günlerde arama motorlarında araştırılıyor. Tatlıses'in eski eşi Adalet hanımın kim olduğu nereli olduğu kaç yaşında olduğu gibi bilgiler araştırılırken, şimdiki hali ve hayat hikayesi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.
ADALET TATLISES KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ ADALET SARA KİMDİR?
İbrahim Tatlıses şöhret olmadan evvel, Adalet Sara isimli kadınla nikahlı idi. Tatlıses'e şöhret kapılarının açılmasının ardından nikahlı eşini memleketi Şanlıurfa'da bırakıp, şöhret basamaklarını teker teker aştığı zamanlarda yeni aşklara da yelken açtı. Ancak, Adalet Hanım, hep onun eşi olarak kaldı. İstanbul'da ilk önce inşaat sektöründe işçi olarak çalışan Tatlıses, sesinin keşfedilmesiyle birlikte şöhret hayatına atıldı ve bu dünyanın içinde usta oyuncu Perihan Savaş'a gönlünü kaptırdı. Savaş'tan Melek Zübeyda adlı kızı olan Tatlıses daha sonra sırasıyla; Derya Tuna, Hülya Avşar, Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle birliktelik yaşadı.