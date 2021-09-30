İmparator İbrahim Tatlıses'in ilk nikahlı eşi olduğu bilinen Adalet Tatlıses - Adalet Sara son günlerde arama motorlarında araştırılıyor. Tatlıses'in eski eşi Adalet hanımın kim olduğu nereli olduğu kaç yaşında olduğu gibi bilgiler araştırılırken, şimdiki hali ve hayat hikayesi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

İbrahim Tatlıses şöhret olmadan evvel, Adalet Sara isimli kadınla nikahlı idi. Tatlıses'e şöhret kapılarının açılmasının ardından nikahlı eşini memleketi Şanlıurfa'da bırakıp, şöhret basamaklarını teker teker aştığı zamanlarda yeni aşklara da yelken açtı. Ancak, Adalet Hanım, hep onun eşi olarak kaldı. İstanbul 'da ilk önce inşaat sektöründe işçi olarak çalışan Tatlıses, sesinin keşfedilmesiyle birlikte şöhret hayatına atıldı ve bu dünyanın içinde usta oyuncu Perihan Savaş'a gönlünü kaptırdı. Savaş'tan Melek Zübeyda adlı kızı olan Tatlıses daha sonra sırasıyla; Derya Tuna, Hülya Avşar , Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle birliktelik yaşadı.

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'yı terkettiği dönemin ardından kendini İslam dinine adayan Adalet Sara, son olarak çarşaflı görüntüsüyle kameralara takılmıştı. Adalet Sara'nın şimdilerde ne yaptığı, kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

ADALET SARA'DAN İMPARATOR'A SERT YANIT!

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta bir magazin programına röportaj vermiş ve 'İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı' cümlelerini kullanmıştı. İmparator'un bu sözleri Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'yı kızdırdı. 40 yıllık sessizliğini bozan Sara, ilk kez açıklama yaptı. Sara açıklamasında,

“Yapılan röportajda İbrahim Bey’in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim’in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur.

İbrahim Bey’in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.

Oğlum Ahmet Salim’in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul’da evi düzdük ve Şanlıurfa’da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik.

Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı. Daha sonra Müslüm Mert’imin annesi (Allah rahmet merhamet cennet mekan eylesin.) lösemi illetinden vefat ettikten bir müddet sonra Ahmet Rüzgar’ın annesi Tülay ile evliliğinde İbrahim Bey’i aradım.

Hiçbir maddiyat beklemediğimizi, daha önce yapmış olduğu hatayı tekrarlamaması için düğüne katılmasını rica ettim ve düğün zamanında ne yazık ki “Antalya’da konserim var” diyerek bir yabancı gibi düğüne çelenk gönderdi. Telefonla arayıp tebrik bile etmedi. Dünür olarak gelinleri istemeye bile gelmedi. Oğlum Ahmet Salim’e her iki evliliğin de de hiçbir maddi yardımda bulunmadı. Büyük kızım Gülşen Sara’yı ablamın oğlu yeğenime görücü usulüyle isteme talebinde bulununca İbrahim Bey’i aradım.

Lütfen Hiç olmazsa Kız evlat olması dolayısıyla bu kez babalığını yapmasını söyledim ve yine aynı bahaneler…

Bizler yüce dinimizin esaslarına, örflerimize ve geleneklerimize bağlı olduğunuzdan ablamlar rica ettiler, İbrahim Bey Ankara Çakır Gazinosu’nda sahne alıyordu.

Ankara’ya kaldığı otele gittik, damadın abisi Mahmut Allah’ın emri ve peygamberin kavli ile İbrahim Bey’den Gülşen Sara kızımızı istedi. “Tamam daha iyi hiç olmazsa akrabadır” diyerek olumlu cevap verdi.

Şanlıurfa’ya döndük ve ne yazık ki yine hiçbir yardımda bulunmadı. Yine de telefon açıp düğün için kendisini müsait olacağı bir tarih istedik.

“İstediğiniz zaman yapın ben kız babasıyım, düğüne falan gelemem” dedi ve ne düğüne geldi ne de aradı. Ne acayip Melek Zübeyde’nin düğününe katıldı ve düğünde su dağıttığını söyleyen yine kendisi…" ifadelerine yer verdi.