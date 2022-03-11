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  3. Adalet tecelli edince harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz davası: 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat talep etti

Adalet tecelli edince harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz davası: 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat talep etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davası sürecinde haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi olmak üzere 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Adalet tecelli edince harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz davası: 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat talep etti

3 Temmuz sözde şike soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uğradığı zararların tazmini için mahkeme yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi avukat Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tazminat davalarının bugün açıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

 “3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır.”

 

Adalet tecelli edince harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz davası: 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat talep etti Adalet tecelli edince harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz davası: 777 milyon 741 bin TL'lik tazminat talep etti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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