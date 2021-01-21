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  3. Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!

Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!

Antalya'da uyuşturucu kullandırılan ve tecavüze uğrayana Ç.Y. olayın yarattığı travma nedeniyle intihar girişiminde bulununca yüzde 99 engelli ve yatağa bağımlı hale geldi. Olaya ilişkin konuşan acılı anne," Avukat kızımızı da tehdit ediyorlar. Olayın üzerinden 1 yıl geçti ve sanıklar serbest. Tutuklu yargılanmasını is

Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest! 1111

İHA'nın haberine göre  olay Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde 30 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan 29 yaşındaki Ç.Y., mesai sonrası patronunun söylemesiyle M.K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. İddiaya göre M.K, araçtan inmesine izin vermediği Ç.Y.’yi darp ettikten sonra  bölgedeki iki katlı bir marangozhaneye götürdü. Burada kadına şiddetini sürdüren M.K., Ç.Y.'nin kıyafetlerini zorla çıkardı.