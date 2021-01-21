Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!
Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!
Antalya'da uyuşturucu kullandırılan ve tecavüze uğrayana Ç.Y. olayın yarattığı travma nedeniyle intihar girişiminde bulununca yüzde 99 engelli ve yatağa bağımlı hale geldi. Olaya ilişkin konuşan acılı anne," Avukat kızımızı da tehdit ediyorlar. Olayın üzerinden 1 yıl geçti ve sanıklar serbest. Tutuklu yargılanmasını is