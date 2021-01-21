Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar edip, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!

İHA'nın haberine göre olay Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde 30 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan 29 yaşındaki Ç.Y., mesai sonrası patronunun söylemesiyle M.K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. İddiaya göre M.K, araçtan inmesine izin vermediği Ç.Y.’yi darp ettikten sonra bölgedeki iki katlı bir marangozhaneye götürdü. Burada kadına şiddetini sürdüren M.K., Ç.Y.'nin kıyafetlerini zorla çıkardı.