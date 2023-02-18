Adam Alagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Alagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Alagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Alagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Alagic 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Alagic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Alagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Alagic'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Alagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Alagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Alagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Alagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Triglav

11 Ağu 2022 yılında NK Sava Kranj

15 Ocak 2023 yılında NK Triglav

Adam Alagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Alagic şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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