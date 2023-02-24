Adam Albert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Albert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Albert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Albert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Albert 16 Ekim 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Albert Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportSolvo yapmaktadır. Adam Albert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Albert'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Albert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Albert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Albert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Albert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vác U17

1 Temmuz 2007 yılında Vác U19

1 Temmuz 2009 yılında Vác

1 Temmuz 2012 yılında Egri FC

19 Temmuz 2013 yılında Kaposvár

18 Temmuz 2015 yılında Somos SE

1 Temmuz 2016 yılında Cegléd

1 Temmuz 2017 yılında Soroksár

14 Şubat 2019 yılında Jászberény

9 Temmuz 2019 yılında Dorog

29 Ocak 2020 yılında Szolnok

10 Temmuz 2020 yılında Jászberény

29 Ocak 2021 yılında Tiszakécske

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında Dabas-Gyón

6 Temmuz 2022 yılında Dorog

Adam Albert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Albert şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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