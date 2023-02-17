Adam Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Andersson 11 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Carl Adam Andersson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Andersson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Adam Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Andersson'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Anderssonboyu ve yaşı kaç

Adam Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Västra Frölunda

4 Ocak 2013 yılında Häcken U19

28 Ocak 2015 yılında Häcken

15 Ocak 2021 yılında Rosenborg

1 Temmuz 2022 yılında Randers

30 Haziran 2023 yılında Rosenborg

Adam Andersson kimdir

Adam Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Andersson şuan Randers FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Västra Frölunda IF (-2012), BK Häcken (2013-2014)

Adam Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Andersson nereli

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