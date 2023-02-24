Adam Balajti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Balajti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Balajti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Balajti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Balajti 7 Mart 1991 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Balajti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Balajti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Balajti'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Balajti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Balajti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Balajti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Balajti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2006 yılında Újpest Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Újpest U17

19 Şubat 2009 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2009 yılında Diósgyőr

6 Ağustos 2010 yılında Debrecen

31 Ocak 2011 yılında Újpest FC

1 Şubat 2011 yılında Újpest FC

30 Haziran 2011 yılında Debrecen

20 Şubat 2012 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2012 yılında Debrecen

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2013 yılında Debrecen

1 Temmuz 2013 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2014 yılında Debrecen

8 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

24 Temmuz 2015 yılında Szolnok

1 Temmuz 2016 yılında ETO FC Győr

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2016 yılında Vác

9 Ağustos 2018 yılında Vasas FC

4 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2023 yılında Vasas FC

Adam Balajti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Balajti şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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