Adam Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bareiro 26 Temmuz 1996 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Fernando Bareiro Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bareiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Bareiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Bareiro'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Bareiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adambareiro/

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Adam Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bareiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

31 Aralık 2016 yılında Olimpia

1 Şubat 2017 yılında Nacional

1 Ocak 2019 yılında Monterrey

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2020 yılında Monterrey

24 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2021 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

11 Ocak 2022 yılında Monterrey

12 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2022 yılında Monterrey

1 Ocak 2023 yılında San Lorenzo

Adam Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bareiro şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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