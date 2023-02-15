Adam Bark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bark 15 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bark Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Bark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Bark'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Bark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Bark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Bark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Örebro SK U17

22 Aralık 2016 yılında Örebro SK U21

1 Ocak 2019 yılında Örebro SK

1 Ocak 2020 yılında Motala AIF

9 Ocak 2023 yılında Örebro SK

Adam Bark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bark şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Bark Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rynninge IK, Latorp, Karlslunds IF, IK Sturehov, Örebro SK

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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